Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

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Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:46 Son Güncelleme: 9.4.2021 14:46

Bu yıl , hangi tarihte kutlanacak? 2021 ve tarihçesi!

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

Tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Ülkemizde Mayıs ayına denk gelen bu tarih için geri sayım başlarken, bu önemli ve kıymetli günün tarihçesi de merak ediliyor. Bugünün nereden ortaya çıktığı ile ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. En bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli kadının 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkan hikayedir. Bu kapsamda; Anneler günü ne zaman, bu yıl hangi tarihte kutlanacak? 2021 ile tarihçesi…

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan sorusunun yanıtı, Mayıs ayına az bir zaman kala sorgulanıyor. Bu özel gün için plan yapmak isteyenler koronavirüs tedbirleri kapsamında hareket edecek olup öte yandan annelerine hediyeler almak için önerileri takip edenler, onları mutlu etmek için organizasyon düzenlemek isteyenler ile onları ziyaret etmek gibi pek çok şey yapılacak. Bu önemli gün için kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan; bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte ve tarihi!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyada Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu bakımdan; bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 tarihinde kutlanacak.

İşte Anneler Günü tarihçesi ve bilgiler!

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!
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