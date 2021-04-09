Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

Tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Ülkemizde Mayıs ayına denk gelen bu tarih için geri sayım başlarken, bu önemli ve kıymetli günün tarihçesi de merak ediliyor. Bugünün nereden ortaya çıktığı ile ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. En bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli kadının 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkan hikayedir. Bu kapsamda; Anneler günü ne zaman, bu yıl hangi tarihte kutlanacak? Anneler Günü tarihi 2021 ile tarihçesi…

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı, Mayıs ayına az bir zaman kala sorgulanıyor. Bu özel gün için plan yapmak isteyenler koronavirüs tedbirleri kapsamında hareket edecek olup öte yandan annelerine hediyeler almak için önerileri takip edenler, onları mutlu etmek için organizasyon düzenlemek isteyenler ile onları ziyaret etmek gibi pek çok şey yapılacak. Bu önemli gün için kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan; bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte Anneler günü tarihçesi ve tarihi!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyada Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu bakımdan; bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 tarihinde kutlanacak.

İşte Anneler Günü tarihçesi ve bilgiler!