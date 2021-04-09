Aynı kuyumcuyu ikinci kez dolandırmaya çalıştı! Fark edilince yakayı ele verdi

İstanbul Sultanbeyli'de, kuyumculara giderek "orijinal" süsü verdiği sahte altınları nakite çeviren bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli A.İ., önceden sahte altın bozdurduğu kuyumcuyu aynı yöntemle ikinci defa dolandırmaya çalışınca yakayı ele verdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından işte öyle görüntülendi.

Olay Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yer alan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre A.İ. isimli bir şüpheli, elindeki sahte altın kaplama bilezikleri bozdurmak için bir kuyumcu dükkanına geldi. A.İ. orijinal süsü verdiği sahte altınları bozdurarak karşılığında 10 bin 700 lira nakit para aldı. Olayın ardından aldığı altınları incelemeye başlayan iş yeri sahibi dolandırıldığını fark etti.

YİNE AYNI KUYUMCUYA GELDİ



Şüpheli A.İ., kısa bir süre sonra aynı yöntemle dolandırıcılık yapmak üzere elindeki sahte alınlarla beraber aynı kuyumcu dükkanına geldi. İş yeri sahibi, kendisini dolandıran şüpheliyi tanıyınca kaşla göz arasında polise haber verdi. İş yeri sahibi, polis gelene kadar A.İ.'yi oylamaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.