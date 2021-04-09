Bartın'da köprüden atlamak isteyen şahsı polis ekipleri kurtardı

Orduyeri Köprüsü'nde bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle korkulukların diğer kısmına geçerek ırmağa atlamak istedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
İKNA ÇABALARINA KARŞILIK VERMEDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri köprü korkuluklarına tutunan şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Tüm çabalara rağmen korkuluklarda asılı durmaya devam eden şahıs polis memurlarına karşılık vermedi.
POLİSİN DİKKATİ GENCİ HAYATTA TUTTU
Şahsın kısa süreli dikkat dağınıklığından yararlanan polis ekipleri genci tuttu ve korkulukların diğer tarafına aldı. Polis memurlarının soğukkanlı ve dikkatli bir biçimde gerçekleştirdiği hamle ile kurtarılan adam 112 Sağlık ambulansına alınarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.