Son dakika: Cesedinin başı ve gövdesi bulunamamıştı! Süleyman Eken olayında flaş gelişme

Son dakika... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1,5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'in ceset parçalarının, müstakil evin bahçesindeki fosseptik çukurunda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan kardeşler O.Y. ve kardeşi M.Y. emniyetteki sorgularını ardından adliyeye sevk edildi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki anne Sultan Akhan, 13 Ocak 2020 tarihinde Silvan Emniyet Müdürlüğüne oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği Eken'i bulmak için aramalar yapıldı. Eken'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

FOSSEPTİK CUKURUNDA BULUNDU

Cinayet masası ekipleri kayıtlardan Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü belirledi. Ekipler Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki müstakil evden geldiğini de tespit etti. Ardından teknik ve fiziki takip başlattı. Anneleriyle yaşadığı tespit edilen O.Y ve M.Y. kardeşlerin evinin çevresinde arama yapıldı, iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile yapılan aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki fosseptik çukurunda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Cinayet masası ekipleri itfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçalarını çıkardı. Ancak kafatasına erişemedi. Cesedin kafasına ulaşamayan ekipler, evin karşısındaki ormanlık alan kenarındaki toprak yığınlarında ve makilik alanda iş makinesiyle arama yaptı. Diğer taraftan bir iş makinesi de evin bahçesindeki çukurda kafayı aramaya devam etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAFATASI VE GÖVDESİ BULUNAMADI

Ceset bulma köpeği Melo ve cinayet ekiplerini 3 gün süren aramasında Süleyman Eken'in kafatasını bulunamadı. Ekipler ayrıca cesedin kafa ve göğüs kafesi bölümüne ulaşamadı. İki zanlı ise Süleyman Eken'i kendilerini öldürmediklerini bu nedenle olayla ilgili bir bilgilerini bulunmadığını söyledi.

BİZ YAPMADIK

Cinayet Büro Amirliğinde 3 gün süren sorgulamada O.Y ve M.Y, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Olayla bir alakalarının olmadıklarını yenilediler. 3 günlük sorgunu ardından çelik yelek giydirilen O.Y ve M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildiler.

KEMİKLERİ DNA TESTİNE GİTTİ

Öte yandan fosseptik çukurunda bulunan kemik parçalarını Cumhuriyet Savcısı Diyarbakır'dan gelen Süleyman Eken'in yakınlarına teslim etmedi. Parçaların DNA incelemesinin ardında verileceğini belirten savcılık, olayla ilgili soruşturmanı sürdüğünü bildirdi. Anne Sultan Akhan'dan alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak uyması halinde kemik parçaları yakınlarına teslim edileceği kaydedildi.