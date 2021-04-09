Başkan Canpolat: "Ali Şelli parkını yeniliyoruz"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kısa süre önce yenileme çalışmasına başlanılan Ali Şelli Parkında incelemelerde bulundu. Çalışmaların en hızlı ve seri şekilde tamamlanacağını belirten Başkan Canpolat, "İnşallah en kısa sürede Ali Şelli Parkımızı yeni yüzüne ve yeni konseptine çevireceğiz" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bahçelievler bölgesinde bulunan Ali Şelli Parkında yenileme çalışmaları başlattı. Alt ve üst yapı çalışmalarıyla parka yeni görünüm kazandırmayı planlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün çalışmalarını Başkan Mehmet Canpolat'ta yerinde inceledi. Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun ile birlikte parktaki çalışmaları denetleyerek, teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, parkın yeniden hizmete gireceğini kaydetti.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, "Burada mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz Ali Şelli Parkının 30 yıl önce yapılan yürüyüş yollarının deforme olduğunu söylediler. Bizde geldik ve inceledik. Çok seri bir şekilde Ali Şelli Parkımızı ufak dokunuşlar ile sert zeminlerini ve diğer noksanlıklarını gidererekten yenilenmiş yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çok kısa sürecek olan bu tadilattan dolayı ve vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ali Şelli Parkımızı modern haline çevirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Değerli muhtarımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız bugün tam kadro buradalar. Onları da kutluyorum. İnşallah en kısa sürede Ali Şelli Parkımızı yeni yüzüne ve yeni konseptine çevireceğiz" dedi.

Taleplerine hızlı şekilde dönüş yapıldıklarını dile getiren Şair Şevket Mahallesi Muhtarı Ahmet Altun ise açıklamasında, "Parkta deforme olmuş kaldırımlarımız vardı. 30 yıla yakındır burası hizmet almıyordu. Bunu Mehmet Canpolat Başkanımıza ilettik. Bu tür çalışmalar vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın takdirini topluyor. Haliliye Belediyesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başkan Mehmet Canpolat, Ali Şelli'deki incelemelerinin ardından Atatürk Bulvarındaki esnafı ziyaret etti. Esnaf ve caddedeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak her zaman Haliliye halkının yanında olduklarını kaydetti.

YENİŞEHİR'DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Başkan Mehmet Canpolat, Atatürk Caddesindeki temaslarının ardından Yenişehir Mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır ile görüşen Başkan Canpolat, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Talepleri dinleyen Başkan Canpolat, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.

Başkan Canpolat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır, "3 tane sokağın yol çalışması vardı onlar tamamlandı. Başkanımızla birlikte onları yerinde inceledik. Bunların yanında bakım onarım ihtiyacı olan parkların bakım onarımı yapıldı. Başkanımız Mehmet Canpolat'a bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mehmet Canpolat'da yaptığı açıklamada, "Esnaflarımızı ziyaret ettik. Bizlere teveccüh gösteren muhtarımıza, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Durmadan yorulmadan eksikleri gidermeye ve Haliliye kalkındırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.