Berrin Dalyanoğlu'nun cesedi su kuyusunda bulunmuştu! Cinayetin ardından 'kıskançlık' krizi çıktı

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNMUŞTU

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. HTS kayıtlarında, Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, dün aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu.