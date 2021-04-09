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Giriş Tarihi: 9.4.2021 18:04 Son Güncelleme: 9.4.2021 18:17

'nun cesedi su kuyusunda bulunmuştu! Cinayetin ardından 'kıskançlık' krizi çıktı

İHA
Berrin Dalyanoğlu'nun cesedi su kuyusunda bulunmuştu! Cinayetin ardından 'kıskançlık' krizi çıktı

'de 2 Nisan'dan bu yana kayıp olan 56 yaşındaki 'nun cansız bedeni, su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulunmuştu. Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş bir gelişme daha yaşandı. Berrin Dalyanoğlu'nun, kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde su kuyusunda cansız bedeni bulunan Berrin Dalyanoğlu'nun (56) eski eşi tarafından 'kıskançlık' krizi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNMUŞTU

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. HTS kayıtlarında, Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, dün aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu.

KAFASINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KUYUYA ATMIŞ

Olayın aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, öldürülen kadının en son görüştüğü kişiler tespit edilerek evlerinde arama yapıldı.

Aramada, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren aynı ipin parçası A.İ. adlı şahsın evinin ön tarafında bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.İ. ile birlikte eşi E.İ.'nin ifadesine başvurdu. E.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Berrin Dalyanoğlu Keskin'i kocasından kıskandığı için kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın şüphelisi olarak E.İ., kocası A.İ. ve olaya karıştığı belirlenen komşuları A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Berrin Dalyanoğlu'nun cesedi su kuyusunda bulunmuştu! Cinayetin ardından 'kıskançlık' krizi çıktı
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