Billur ve Cam Müzesi bugün açılıyor

Türkiyecam sanatının dünyaya tanıtıldığı Beykoz'da restorasyon çalışmaları tamamlanan "Beykoz Billur ve Cam Müzesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün ziyarete açılıyor. Cumhurbaşkanlığı idaresindeki Milli Saraylar tarafından düzenlenen müzede Selçuklu'dan günümüze cam sanatını anlatan tarihi eser, obje ve ürünler yer alacak. Beykoz Korusu içinde yaklaşık 400 dönüm arazi üzerinde bulunan Tarihi Abraham Paşa Köşkü'nde yer alan müzede ağırlıklı olarak Milli Saraylar'ın envanterine kayıtlı eserler yer alacak. Bin 400 metrekarelik kapalı alanı bulunan köşk, dönemlerine göre 13 sergi salonuyla düzenlenerek ziyarete açılacak. Camın hammaddesiyle başlayan yolculukta Selçuklu ve Osmanlı saraylarından eserler ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca çeşm-i bülbül yapımını anlatan bir video gösterilecek. Mekânda cam ustalarının alın terine karışan pipolar, makaslar, kalıplar ile çeşitli cam yapım aletleri de yer alacak.