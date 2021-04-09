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Giriş Tarihi: 9.4.2021 18:27

Bir anlık ihmal eşinin hayatına mal oldu! Unuttuğu el freni...

DHA
Bir anlık ihmal eşinin hayatına mal oldu! Unuttuğu el freni...

’nın Seydikemer ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonetin geri geri hareket ederek baraja düşmesi sonucu, araçta bulunan kadın boğularak hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, barajdan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar çıkarttı.

Muğla'nın Seydikemer'in kırsal Yaylapatlangıç Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ahmet Yanık, eşi Meryem Yanık ile bugün saat 13.30 sularında Eşen Göleti'ne gitti.

KAMYONET GÖLETE UÇTU

48 H 6334 plakalı otomobilini göletin kenarına park eden Yanık, iddiaya göre, el frenini çekmeyi unutup, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Bu sırada geri kayan kamyonet gölete uçtu.

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI, ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Emniyet kemerinin takılı olduğu belirtilen Meryem Yanık, kamyonetle birlikte suya gömüldü. Eşini kurtarmak için suya atlayan Ahmet Yanık'ın çabaları yetersiz kaldı.

Yorulan Yanık, kamyonetin kasasındaki stepne ile yüzerek göletteki bir adacığa çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Yanık'ı bulunduğu adacıktan kurtardı.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetteki Meryem Yanık'ın suda boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonet vinç, yardımıyla sudan çıkartılırken, Yanık'ın cesedi olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bir anlık ihmal eşinin hayatına mal oldu! Unuttuğu el freni...
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