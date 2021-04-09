Bir anlık ihmal eşinin hayatına mal oldu! Unuttuğu el freni...

Muğla'nın Seydikemer'in kırsal Yaylapatlangıç Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ahmet Yanık, eşi Meryem Yanık ile bugün saat 13.30 sularında Eşen Göleti'ne gitti.
KAMYONET GÖLETE UÇTU
48 H 6334 plakalı otomobilini göletin kenarına park eden Yanık, iddiaya göre, el frenini çekmeyi unutup, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Bu sırada geri kayan kamyonet gölete uçtu.
EŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI, ÇABALARI YETERSİZ KALDI
Emniyet kemerinin takılı olduğu belirtilen Meryem Yanık, kamyonetle birlikte suya gömüldü. Eşini kurtarmak için suya atlayan Ahmet Yanık'ın çabaları yetersiz kaldı.
Yorulan Yanık, kamyonetin kasasındaki stepne ile yüzerek göletteki bir adacığa çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Yanık'ı bulunduğu adacıktan kurtardı.
BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Kamyonetteki Meryem Yanık'ın suda boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonet vinç, yardımıyla sudan çıkartılırken, Yanık'ın cesedi olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.