Botokstan ölümde tahliye kararı

İstanbul Beylikdüzü'nde 20 Eylül 2020'de bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Öner Özsoyeri ile tutuklu sanık Erdal Doğruya birbirini suçladı. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulukta geçirdiği sürenin dolmasını, delilleri yok etme ihtimalinin bulunmamasını dikkate alarak davanın tek tutuklu sanığı Erdal Doğruya'nın, adli kontrolle tahliyesine karar verdi.