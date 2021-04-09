Bravo gençler

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı Shell Eco Marathon Avrupa 2021 yarışmasına katıldı. UMAKİT ekibi, geliştirdiği padok güvenlik sistemiyle hem laboratuvar hem de fabrika ortamlarında iş kazalarının en aza indirilmesini ve salgın koşullarında güvenli çalışmayı sağlayan projeleriyle 30 ülkenin gençlerini geride bırakıp "Emniyet Ödülü" kategorisinde birinci oldu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öğrencileri tebrik etti. UMAKİT Takım Kaptanı Adem Karaketir "Projemizin patent başvurusunu yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi. AA