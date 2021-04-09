Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul’da Cuma namazı saati ve 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri

Namaz vakitleri güneşin doğuşu ve batışına göre hesaplandığı için Cuma namazı vakti il il değişiklik göstermektedir. Cuma namazına ayrıca özen gösteren toplumumuz, Cuma namazı kılmak üzere camilerde buluşur. Bu sebeple Cuma namaz saatini kaçırmamaya dikkat edilir. Bu duruma binaen binlerce vatandaşımız "9 Nisan 2021 Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.
CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Vatandaşlar, Cuma namazı kılınacak camiler konusunda da arayışta. Pandemi sebebiyle gerçekleştirilen yasaklara Cuma namazının dahil olup olmadığı merak ediliyor. "Cuma namazı yasak mı?" sorusuna güncel duruma göre cevap verecek olursak, şuan Cuma namazıyla ilgili bir yasak yok. İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii, Ayasofya Camii Cuma namazı için kapılarını halka açıyor. Tüm illerimizde Cuma namazı bugün de camilerde kılınıyor.
İSTANBUL
İstanbul'da Cuma namazı 13.11'de kılınacak.
ANKARA
Ankara'da Cuma namazı 12.55'te kılınacak.
İZMİR
İzmir'de Cuma namazı 13.18'de kılınacak.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da Cuma namazı 12.32'de kılınacak.
FATSA
Ordu ve Fatsa'da Cuma namazı 12.35'te kılınacak.
OSMANİYE
Osmaniye'de Cuma namazı 12.42'de kılınacak.
KÜTAHYA
Kütahya'da Cuma namazı 13.07'de kılınacak.
CUMA NAMAZI KAÇ REKÂT?
Cuma namazı kaç rekât sorusu da en sık arananlar arasında yerini alıyor. Cuma namazının farzı iki rekâttır. Ayrıca farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).