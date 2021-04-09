Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul’da Cuma namazı saati ve 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri

Namaz vakitleri güneşin doğuşu ve batışına göre hesaplandığı için Cuma namazı vakti il il değişiklik göstermektedir. Cuma namazına ayrıca özen gösteren toplumumuz, Cuma namazı kılmak üzere camilerde buluşur. Bu sebeple Cuma namaz saatini kaçırmamaya dikkat edilir. Bu duruma binaen binlerce vatandaşımız "9 Nisan 2021 Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Vatandaşlar, Cuma namazı kılınacak camiler konusunda da arayışta. Pandemi sebebiyle gerçekleştirilen yasaklara Cuma namazının dahil olup olmadığı merak ediliyor. "Cuma namazı yasak mı?" sorusuna güncel duruma göre cevap verecek olursak, şuan Cuma namazıyla ilgili bir yasak yok. İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii, Ayasofya Camii Cuma namazı için kapılarını halka açıyor. Tüm illerimizde Cuma namazı bugün de camilerde kılınıyor.