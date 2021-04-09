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Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:06 Son Güncelleme: 9.4.2021 10:07

Bugün namazı saat kaçta? İstanbul’da Cuma namazı saati ve il il

Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul’da Cuma namazı saati ve 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri

namazı saati İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilimizde merak ediliyor. Birçok vatandaşımız “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. ’nın internet sitesinden Cuma namazı vakitleri açıklandı. Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı vakitleri…

Namaz vakitleri güneşin doğuşu ve batışına göre hesaplandığı için Cuma namazı vakti il il değişiklik göstermektedir. Cuma namazına ayrıca özen gösteren toplumumuz, Cuma namazı kılmak üzere camilerde buluşur. Bu sebeple Cuma namaz saatini kaçırmamaya dikkat edilir. Bu duruma binaen binlerce vatandaşımız "9 Nisan 2021 Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Vatandaşlar, Cuma namazı kılınacak camiler konusunda da arayışta. Pandemi sebebiyle gerçekleştirilen yasaklara Cuma namazının dahil olup olmadığı merak ediliyor. "Cuma namazı yasak mı?" sorusuna güncel duruma göre cevap verecek olursak, şuan Cuma namazıyla ilgili bir yasak yok. İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii, Ayasofya Camii Cuma namazı için kapılarını halka açıyor. Tüm illerimizde Cuma namazı bugün de camilerde kılınıyor.

İSTANBUL

İstanbul'da Cuma namazı 13.11'de kılınacak.

ANKARA

Ankara'da Cuma namazı 12.55'te kılınacak.

İZMİR

İzmir'de Cuma namazı 13.18'de kılınacak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Cuma namazı 12.32'de kılınacak.

FATSA

Ordu ve Fatsa'da Cuma namazı 12.35'te kılınacak.

OSMANİYE

Osmaniye'de Cuma namazı 12.42'de kılınacak.

KÜTAHYA

Kütahya'da Cuma namazı 13.07'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂT?

Cuma namazı kaç rekât sorusu da en sık arananlar arasında yerini alıyor. Cuma namazının farzı iki rekâttır. Ayrıca farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

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Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul’da Cuma namazı saati ve 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri
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