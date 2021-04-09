Çarptıkları adamın başında şemsiyeyle bekledi

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Devrim Bulvarı'nda seyir halinde olan Murat B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Tekineş'e (59) çarptı.
ŞEMSİYE İLE BAŞINDA BEKLEDİ
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi, kazada yaralanan İbrahim Tekineş'in ıslanmaması için şemsiye ile başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.
"FREN TELİ KOPTU"
Öte yandan, otomobil sürücüsü, kazanın aracının fren telinin kopmasından dolayı meydana geldiğini belirterek, "Araba, yağmurlu havada durmadı. Malum yerler ıslak. Tam o esnada fren teli koptu. Araba kızakladı, duramadım. Sağ ön tarafta far kısmından yakaladı ağabeyi. Şu anda arabanın fren teli kopuk" dedi.
ÇARPTIĞI ADAMIN ANINDA OLMAK İSTEDİ, CEZA YEDİ
Sürücü Murat B.'ye, kazada yaralanan İbrahim Tekineş'in hastanede yanında olmak istemesi üzerine 'Olay yerini terk etmekten' 314 TL idari para cezası uygulandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.