Çarptıkları adamın başında şemsiyeyle bekledi

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Devrim Bulvarı'nda seyir halinde olan Murat B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Tekineş'e (59) çarptı.

ŞEMSİYE İLE BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi, kazada yaralanan İbrahim Tekineş'in ıslanmaması için şemsiye ile başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.