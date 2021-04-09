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Haberler Yaşam Haberleri Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! (9 Nisan 2021)
Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:40

yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli ile ! (9 Nisan 2021)

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

İslam âleminin her hafta büyük bir heyecanla beklediği Cuma günü geldi çattı! Ramazan ayı öncesi kılınacak son Cuma namazı olan bugün de müminler camilere gidecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. Bu noktada , vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile iyi niyetlerini, dileklerini, dualarını paylaşacak. Birbirinden anlamlı ve güzel ‘ mesajı ve sözleri’ sizler için hazırladık. İşte en güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 9 Nisan 2021!

yayınlandı: İslam âlemi için haftanın en özel günü olan Cuma gününe gelmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı ve özel günde vatandaşlar camilerin yolunu tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayı öncesi son Cuma namazı olması ise bugünün anlam ve önemini bir hayli arttırıyor. Müminler, en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile iyi niyetlerini, dileklerini, dualarını birbirleri ile paylaşıyor. Biz de En Güzel mesajlarına haberimizin içerisinde yer verdik. İşte sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz Resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. .

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. .

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! .

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… .

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

HUZUR DOLU CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! .

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

EN ÖZEL CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! 9 Nisan 2021

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar! (9 Nisan 2021)
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