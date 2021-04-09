Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

İbadetlerini yerine getirecek olan müminler için Cuma namazı kılınışı merak konusu oluyor. Tüm Müslümanların kutsal günü cumanın gelmesi ile İslam alemini müthiş bir heyecan sararken Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt aranıyor. Camilerde veya evlerinde namaz kılacak olan vatandaşlar tüm erkeklere farz olan cuma namazının kılınış şekli ile ilgili detayları haberimizde derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlere göre her hafta cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı farz-ı ayındır. İşte Cuma namazı kılını ile abdest alınışı bilgileri

Cuma gününe gelinirken Cuma namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Cuma namazını camide kılmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde cuma namazı ibadetini yerine getiriyorlar. Bugün kılınacak olan Cuma namazının hafta 1 kez kılınması nedeniyle, kılınış bilgilerini tekrar gözden geçirmek isteyenler Diyanet ile Cuma namazı kılınış ve abdest alınış bilgileri öğrenmeye çalışıyor. İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğuna dair detaylar Cuma gününün gelmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;