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Giriş Tarihi: 9.4.2021 22:24 Son Güncelleme: 9.4.2021 22:26

Damadına kızan baltalı hamile kadına dehşeti yaşattı

İHA
Damadına kızan baltalı saldırgan hamile kadına dehşeti yaşattı

'ta bir kişi, kızı ile kavga eden damadının otomobiline saldırdı. Baltalı şahıs aracın camlarını kırdıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan damadının hamile kız kardeşini iterek yere düşürdü.

Olay Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki SGK binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet İhsan Ş. kızı ile evli olan ve aralarında tartışma yaşanan damadı Semih Ö.'nün kullandığı otomobili takip ederek otomobilindeki baltayla saldırdı.

CAMLARI KIRDI, HAMİLE KADINI İTEREK YERE DÜŞÜRDÜ

Otomobilin ön kaputuna zarar verip ön cam ve arka kapı camını kıran öfkeli kayınpeder, otomobilde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan damadının hamile ablası Nur Su B.'yi iterek yere düşürdü.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öfkeli kayınpeder olay yerinden kaçarken, hamile olan ve yere düşen Nur Su B. hafif şekilde yaralanarak sinir krizi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hamile kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Hamile kadının ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan öfkeli kayınpederin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Damadına kızan baltalı saldırgan hamile kadına dehşeti yaşattı
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