Devrilen minibüs sürücüsü öldü, 7 kişi de yaralandı

Vergi K. idaresindeki 27 TF 583 plakalı minibüs Kaman-Ankara karayolu Karakeçili Devlet Hastane Kavşağı'nda kontrolden çıkarak savrulması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralan ve Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Vergi K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.