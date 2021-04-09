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Giriş Tarihi: 9.4.2021 21:20

Devrilen minibüs sürücüsü öldü, 7 kişi de yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Devrilen minibüs sürücüsü öldü, 7 kişi de yaralandı

’de seyir halindeki minibüsün refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Vergi K. idaresindeki 27 TF 583 plakalı minibüs Kaman-Ankara karayolu Karakeçili Devlet Hastane Kavşağı'nda kontrolden çıkarak savrulması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralan ve Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Vergi K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Devrilen minibüs sürücüsü öldü, 7 kişi de yaralandı
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