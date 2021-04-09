Dilara Kandak cinayetinde eski eşe beraat

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Yapılan otopside Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Yorulmaz tutuklandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmuz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi.Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirterek sanığın beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.