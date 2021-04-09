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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Dilara Kandak cinayetinde eski eşe beraat

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dilara Kandak cinayetinde eski eşe beraat

’da kaybolduktan 40 gün sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak’ı (23) öldürmekle suçlanan ve müebbet hapis cezası alan eski eş , istinaf mahkemesinde beraat etti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Yapılan otopside Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Yorulmaz tutuklandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmuz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirterek sanığın beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.
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Dilara Kandak cinayetinde eski eşe beraat
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