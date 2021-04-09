Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dur ihtarına uymadılar dereye uçtular
Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:29

Dur ihtarına uymadılar dereye uçtular

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Dur ihtarına uymadılar dereye uçtular

’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü Mehmet A, uygulama noktasından kaçmaya çalışırken 5 metreden dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişiden ikisi kaçarken 2’si yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri kısıtlamanın son saatlerinde, bir otomobili durdurmak istedi. Polisleri gören sürücü Mehmet A ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Millet mahallesi üzerinden kaçmaya çalışan Mehmet A, 5 metre yükseklikten otomobille dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile kurtarılan sürücü Mehmet A., ve yanındaki arkadaşı Mesut K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan sürücünün yanında bulunan diğer iki kişinin de kaçtığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dur ihtarına uymadılar dereye uçtular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA