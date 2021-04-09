Dur ihtarına uymadılar dereye uçtular

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri kısıtlamanın son saatlerinde, bir otomobili durdurmak istedi. Polisleri gören sürücü Mehmet A ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Millet mahallesi üzerinden kaçmaya çalışan Mehmet A, 5 metre yükseklikten otomobille dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile kurtarılan sürücü Mehmet A., ve yanındaki arkadaşı Mesut K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan sürücünün yanında bulunan diğer iki kişinin de kaçtığı öğrenildi.