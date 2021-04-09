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Giriş Tarihi: 9.4.2021 19:24 Son Güncelleme: 9.4.2021 19:26

'de zincirleme ! 14 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

İHA
Düzce'de zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde 14 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1’i ağır 8 kişi yaralandı. nedeniyle yolun İstanbul bölümü trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 tır, hafif ticari araç, minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI


Meydana gelen trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza alanı yanındaki dinlenme tesisi içinden yönlendirilen araçlar sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza alanında ekiplerin yaralılara müdahaleleri sürüyor.

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Düzce'de zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı
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