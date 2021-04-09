Düzce'de zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 tır, hafif ticari araç, minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.