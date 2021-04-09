Fanatik Trabzonsporlu Ahmet dede, gençlere taş çıkartıyor

Trabzon Akçaabat'ta yaşayan Ahmet Kırcı (83), şen tavırları ve azmiyle gençlere taş çıkartıyor. 3 kez evlenen ve 1 çocuğu olan Ahmet Dede, bu yaşına rağmen tarlada, bağda bahçede çalışıyor. Aynı zamanda fanatik bir Trabzonspor taraftarı olan ve 'Trabzonlu Ahmet dede' formasıyla dolaşan Kırcı SABAH'a konuştu.Atalarımızın dediği gibi 'çalışan demir pas tutmaz'. Yeni nesil bağ bahçe işi yapmıyor. Halbuki ne ekersen onu biçersin. Sen yeter ki çalış, ek, biç, toprak sana verir. Eskiden hastane kuyruklarında bekler, sıra geldiğinde ise akşam olurdu. Şimdi ise telefonla muayene sırası alıp, istediğin doktora gidebiliyorsun. Köye gelmek için araba bile zor bulurduk şimdi yollar kaymak gibi. Başkan Erdoğan hükümeti ile sağlıkta, eğitimde, ulaşımda büyük atılım yaptık. Allah ondan razı olsun.Trabzonspor kurulduğundan bu yana hiçbir maçını kaçırmadım. Hayatım Trabzonspor. Onunla yatar, onunla kalkarım.Trabzonspor-Adana Demirspor maçını izliyordum. Eski bakan Faruk Özak'ın da kadroda olduğu takımımız havadan pas yapıyordu. 'Yerden paslaşarak atak yapın' diye bağırdım. Faruk Bey duydu ve golü attı. Santrada başıyla beni selamladı. O anı hiç unutamam.