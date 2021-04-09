Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkartan zanlı 24 yaşındaki kasiyer N.C.'ye doğru bir el ateş etti. Paniğe kapılan kadın kasiyer korkuyla kasayı açamadı. Silah sesini duyunca diğer mağaza çalışan C.K. (21) kasaların olduğu alana doğru geldi. C.K.'ye doğru silahını doğrultan zanlı, "Yine 3'e kadar sayıyorum. Kasayı açmazsanız ateş edeceğim" dedi. C.K. isimli çalışan da korku ve panikten dolayı kasayı açamadı. C.K.'ye de bir el ateş eden acemi gaspçı daha sonra koşturarak marketten çıkıp izini kaybettirdi. Bu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de film gibi soygun: "3 saniyen var" | Video