Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 17:28 Son Güncelleme: 9.4.2021 17:29

’te 2 çarpıştı: 2

İHA
Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

’in Nizip ilçesinde iki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır devrilirken, her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yunus B. yönetimindeki tır ile Erdal Ö. yönetimindeki tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yunus B. yönetimindeki tır devrildi.

YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA