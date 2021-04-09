Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yunus B. yönetimindeki tır ile Erdal Ö. yönetimindeki tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yunus B. yönetimindeki tır devrildi.
YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.