Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.