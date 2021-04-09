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Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:59

Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu dosyası uzlaştırma bürosuna gidiyor

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Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu dosyası uzlaştırma bürosuna gidiyor

'da, indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altınla, sevgilisiyle birlikte kaçtığı 'da yakalanıp, tutuklanan, hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Musa Göksu’nun dosyası mağdurların şikayetini geri çekmesi ve suçun vasfının değişmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Konya Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, iki yıl önce, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılardan altın istedi. Yaklaşık 30 kilogram altın toplayan Göksu, bu altınlarla kayıplara karıştı. Mağdurların şikayeti üzerine sevgilisi Özen Yıldırım ile birlikte İstanbul'da yakalandı. Sevgililer ile birlikte onlara yardım ettiği ileri sürülen Mehmet Ali Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

80 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Musa Göksu hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 80 yıla kadar hapis cezası istendi. Göksu, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GİDECEK

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada Musa Göksu beraatini istedi. Cumhuriyet Savcısı mütaalasında mağdurların sanık hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi, suç vasfının 'nitelikli dolandırıcılıktan' 'güveni kötüye kullanma' suçuna dönüştüğü gerekçesiyle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti. Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

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Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu dosyası uzlaştırma bürosuna gidiyor
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