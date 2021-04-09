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Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:23

Hassas burun köpeklerden kaçmadı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Hassas burun köpeklerden kaçmadı

'ın İpekyolu ilçesinde hassas burun köpeklerin tepki vermesi üzerine araziye gömülü halde 61 kilo 330 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ve hassas burun Şila, Rexo, Bozo ve Magnum isimli narkotik detektör köpeklerle arama tarama yapıldı.

Arama tarama çalışmalarında Van'ın İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalında bulunan toprak yol yanındaki araziye narkotik köpeklerinin tepki
vermeleri üzerine, arazide kazı yapıldı. Kazı yapılan alanda 5 sırt çantası içerisinde 120 paket halinde 61 kilo 330 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Hassas burun köpeklerden kaçmadı
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