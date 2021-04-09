Hayallerimızi çaldılar

Bursa'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Ahmet Hasan, babadan kalma evini ve tarlasını satarak kendisiyle birlikte kalan kardeşlerine ev almak için harekete geçti. Senelerdir bunun için birikim yapan Hasan, 200 bin TL değerindeki altın ve dövizlerini evde saklamaya başladı. Geçtiğimiz hafta Hasan'ın evine gündüz vakti giren kimliği belirsiz 3 kadın hırsız, ailenin tüm hayallerini yıktı. Ahmet Hasan ve kardeşleri ile eşinin dışarıda olmasını fırsat bilen kadın hırsızlar, evin dış sokak kapısını kredi kartı ile açıp içeriye girdi. Evde bir süre kalan hırsızlar, ailenin yeni bir ev almak için biriktirdiği 200 bin lira değerinde döviz ve altını çalarak kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin kameraları tarafından görüntülendi. İHA