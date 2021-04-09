Hifa İsminin Anlamı Nedir? Hifa Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu?

Türkiye'de nadir duyulan isimler arasında yer almaktadır. Birçok kişinin daha önce hiç duymadığı ve karşılaşmadığı isim olan Hifa, kulağa hoş gelmesi ve telaffuzunun kolay oluşuyla dikkat çeker. Özellikle kız çocuğuna nadir duyulan bir isim vermek isteyenler tarafından tercih edilir. Hifa isminin anlamı nedir sorusu ise karar noktasındaki en önemli unsurdur. Hifa isminin anlamı ne demek? Hifa Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilenler...

HİFA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hifa Arapça kökenli bir sözcüktür. Kız çocukları için kullanılan isimler arasında yer alır. Bu isim ''kadın sahabe'' anlamına gelir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in zamanında yaşahan sahabelerden birisinin ismidir.

Hifa, yaşadığı dönemde Allah'a olan sevgisiyle tanınmıştır. Bu isim ilk anlamını kadın sahabe olarak almıştır. Hifa isminin anlamını öğrenen birçok kişi kız çocuklarına bu ismi vermeyi tercih etmektedir.

HİFA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir sözcük olan Hifa, Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde yer almamıştır. Bu isim hakkında İslami açından sakıncalı bir açıklama yoktur.