İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti

Adana'nın Seyhan ilçesinde 24 Mart gecesi Ali Sert (54) ile arkadaşı Hızır Dağ (64) iddiaya göre alkol almaya başladı. Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Hızır Dağ, arkadaşını Ali Sert'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi gören Ali Sert, önceki gün hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hızır Dağ'ı yakaladı. Zanlının ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içerken kendisine küfür ettiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.



Katil zanlısı Hızır Dağ