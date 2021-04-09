İki kardeşi aracıyla metrelerce sürüklemişti! O kapkaççı yakalandı

Olay, 3 gün önce Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşandı. Ali İrge, cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, bin 900 TL'ye anlaştıkları telefonunu almak için buluştu. Plakasız hafif ticari araçla gelen kişi bakmak için İrge'den cep telefonunu aldı. Telefonu alan şüpheli, aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi. Bu sırada araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, caddede metrelerce sürüklendi. Genç kadının 3 yaşındaki kızı Miray ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

300 KAMERA İNCELENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler önce bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. 300 kamerayı inceleyen polis, şüphelinin olay yerine gelmeden önce aracının plakasını değiştirirken görüntülerine ulaştı. Plakadan yola çıkan ekipler şüphelinin Ahmet Can Ç. olduğunu belirledi.

YİNE PLAKASIZ GELDİ

Polis, şüpheliyi yakalamak için aynı e-ticaret sitesi üzerinden birden çok hesap açarak cep telefonu satışı için ilan verdiği öğrenildi. Zanlının, bir gün sonra bu ilanlardan biri için satıcı zannettiği polislerle iletişime geçtiği ve pazarlık yapmadan telefonu satın almak için anlaştı. Şüpheli, buluşma yerine yine plakasız aracıyla geldi. Ekipler şüpheliyi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.