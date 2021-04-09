Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Adliyesi'nde kalbi durdu! Hastaneye sevk edildi
Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:54 Son Güncelleme: 9.4.2021 13:59

'nde kalbi durdu! Hastaneye sevk edildi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Adliyesi'nde kalbi durdu! Hastaneye sevk edildi

’nda öğle saatlerinde Maliye Veznesi'nde işlem esnasında fenalaşan yaşlı kadın, yere yığıldı. Kalbi duran yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Hayata döndürülmeye çalışılan yaşlı kadın hastaneye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde Maliye Veznesi'nde işlem esnasında fenalaşan yaşlı kadın, yere yığıldı. Kalbi duran yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Hayata döndürülmeye çalışılan yaşlı kadın hastaneye sevk edildi.

67 yaşındaki E.H., öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Maliye veznede işlem esnasında fenalaşan yaşlı kadın baygınlık geçirdi. Adliyenin sağlık personelleri ilk müdahaleye gerçekleştirdi. Kalbi duran E.H.'e ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hayata döndürülmeye çalışılan yaşlı kadın, ambulansın gelmesiyle birlikte acil olarak hastaneye kaldırılan E.H.'nin müdahalesi devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Adliyesi'nde kalbi durdu! Hastaneye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA