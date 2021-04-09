İstanbul Adliyesi'nde kalbi durdu! Hastaneye sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde Maliye Veznesi'nde işlem esnasında fenalaşan yaşlı kadın, yere yığıldı. Kalbi duran yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Hayata döndürülmeye çalışılan yaşlı kadın hastaneye sevk edildi.



67 yaşındaki E.H., öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Maliye veznede işlem esnasında fenalaşan yaşlı kadın baygınlık geçirdi. Adliyenin sağlık personelleri ilk müdahaleye gerçekleştirdi. Kalbi duran E.H.'e ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı.



HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Hayata döndürülmeye çalışılan yaşlı kadın, ambulansın gelmesiyle birlikte acil olarak hastaneye kaldırılan E.H.'nin müdahalesi devam ediyor.