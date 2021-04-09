İstanbul'da korkunç olay! Uyurken ölüyorlardı!

"O KURŞUN DİĞER ODADAN GİRSEYDİ..."



Olayı anlatan Büşra İşbilir "Gece saat 04.00 sıralarıydı. Uyuyordum. Çocuğum rahatsız olduğu için ona bakmak için kalktım. Daha sonra uyudum. 20 dakika sonra bir patlama sesi geldi. Ben dolu yağıyor zannettim. Eşim de kurşun olduğunu anladı. Beni yere doğru çekmeye çalıştı. Cam patladığı için cam parçaları gözüme geldi. Ben tam kalkamadım. Beni sürükleyerek diğer tarafa çekti. Daha sonra çok sayıda silah sesi geldi. Yan taraftaki binaya da geldi. Ayakta olsaydık kurşunlar bize de isabet edebilirdi. O kurşun burada değil de burada olsaydı bize de gelebilirdi. Yani yarım santim ile kurtulduk diyebilirim. O kurşun bu odadan değil de öbür odadan girseydi çocuğum üst kat ranzada yatıyordu. Direk ona gelebilirdi" dedi.