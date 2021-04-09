İşte Türkiye’nin prestij müzesi

Kocaeli'nin, Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı dünyaca ünlü tablonun sahibi Osman Hamdi Bey'in yaşamına ışık tutuyor. Müze ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında 2006'de yapılan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmişti. Müze, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından galeri müze özelliği verilerek yeniden faaliyete geçmişti. Daha sonra Osman Hamdi Bey Evi, 10 yıl süreyle müze olarak kullanılmak şartıyla Gebze Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmişti.Son yapılan değişiklikle Osman Hamdi Bey Müzesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edilerek, Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bağlı birim olarak işlevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Osman Hamdi Bey Evi'nin "prestij müzesi" olarak hazırlanmasına karar verdi. Müze ev, Osman Hamdi Bey tarafından Eskihisar'da resimhanesi, kayıkhanesi ve müştemilatıyla planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı olarak 1884 yılında inşa edildi.Osman Hamdi Bey'in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en güzel tablolarını yaptığı bu köşk, 1. Dünya Savaşı'nda karargah komutanlığına tahsis edildi. İsmet İnönü İstiklal Savaşı'na giderken birkaç gün burada kaldı, 1933'te köşkü ziyaret etti. 1945'te resimhanenin ahşap olan üst katı yandı, koru ve binalar 1966'da tescil edildi, onarımdan sonra 1987'de Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açıldı. AA