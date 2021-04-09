JASAT’tan Şanlıurfa’da dev operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına bağlı Dedektifleri JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eyyübiye İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde A.K., S.Ç., A.K. ve H.Ç. isimli şahısların illegal yollardan Suriye'den temin etmiş olduğu bandrolsüz sigaraları satmak için müşteri arayışları içerisinde olduğu bilgisi üzerine şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerde yapılan aramada 2 bin 140 palet gümrük kaçağı sigara ve av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan GBT sorgusunda A.K. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs kaçmaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.