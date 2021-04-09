Kamyonet otobüs durağına girdi! Devrilen araçtan kurtulup kaçtı

Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 LN 7698 plakalı bir kamyonet kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan boş bir otobüs durağına girdi. Dev kamyonet çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan kamyonet devrilerek bir sitenin bahçesine düştü. Kazaya tanıklık eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada kazaya karışan kamyonet sürücüsü aracından çıkarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Kısa süre içerisinde kaza bölgesine gelen polis ekipleri, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.