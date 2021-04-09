Karantina süresi 14 güne uzatılmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaştırma süresinin daha fazla olduğunu, bu nedenle 10 gün olan karantina süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Mutant virüs daha erken bulaştırmaya başlıyor ve bulaştırma süresinin daha uzun olduğunu bir çalışma gösterdi, '13.3 gün' diye bir süre buldular. Böyle bir durumda bizim rehberlerimizi güncellememiz lazım. Hastalığı geçirenleri 10 günde işe başlatıyoruz, eğer 14 gün kadar bulaştırıyorlarsa, bu süreyi değiştirmemiz lazım" dedi. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüs etkisiyle vakaların daha fazla artacağını belirterek, " Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı" diye konuştu.