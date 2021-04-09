Karlos kahraman ilan edildi

Bursa'da önceki gün Doğa Parkı'ndan geçen kadın kuaförü F.D., Mehmet Ali Ayhan'ın cinsel saldırısına uğradı. Bu sırada, parkta yürüyüşe çıkan Veysi (35) ve Murat Solmaz (30) kardeşlerin Karlos isimli Pitbull köpeği genç kadının çığlıkları üzerine, tecavüze uğramak üzere olduğu yeri buldu. İki kardeş müdahale edince saldırgan kaçtı, ancak Karlos peşini bırakmayıp ayağından ısırarak yakaladı. Saldırgan, Karlos'un kafasına taşla vursa da elinden kurtulamadı. Olay yerine toplanan vatandaşlar tarafından darp edilen saldırgan, polise teslim edildi. SABAH'a konuşan kardeşlerden Veysi Solmaz, "Vicdan sahibi her insanın yapacağı bir şey yaptık. Pitbull cinsi köpeklere karşı haklı bir önyargı var. Ama bu konuda köpek sahipleri hatalı. Her köpek gibi Pitbull cinsi köpekler de son derece akıllı ve hisli hayvanlar. Art niyetli kişiler, bu köpekleri saldırı amaçlı yetiştiriyor. Biz koruma amaçlı ve savunma yönünde eğitiyoruz" derken Murat Solmaz ise "Ben o esnada orada tanımadığım bir kadın değil de ailemden birini görür gibi oldum. O tepkiyle hareket ettik" diye konuştu.