Kayıt olma bahanesiyle araba çaldılar

İstanbul Esenyurt'ta "kayıt olma" bahanesi ile girdikleri spor merkezinde etrafı incelemeye başlayan iki şüpheli, soyunma odasında buldukları anahtar ile otoparkta arabayı çalıştırarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüpheliyi çalıntı otomobil ile beraber saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinin spor salonunda 2 Nisan Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli, kayıt olma bahanesi ile spor salonuna gelerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Şüpheliler, kaşla göz arasında girdiği soyun odasından bir araba anahtarı buldu. Hırsızlar buldukları araba anahtarıyla birlikte salondan çıkarak alışveriş merkezinin otoparkına doğru yola koyuldu. İkili deneme yanılma yöntemiyle anahtarın ait olduğu otomobili buldu. Hırsızlar söz konusu otomobile binerek kayıplara karıştı.

ÇALINTI ARAÇLA BERABER YAKALANDILAR



Bu esnada sporunu bitirerek otoparka inen otomobil sahibi, aracını bıraktığı yerde bulamayınca soyulduğunu anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Esenyurt Polisi, operasyon için düğmeye bastı. İki şüpheli, çalıntı otomobil ile beraber saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil sahibine teslim edilirken, iki şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "Hırsızlık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.