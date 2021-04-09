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Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:44

Kaymakam Koç, İlçe Emniyet Müdürü ve polisleri makamında kabul etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kaymakam Koç, İlçe Emniyet Müdürü ve polisleri makamında kabul etti

ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, 'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bilgi Karataş ve emniyet personelini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkanı Ünal Koç, İlçe Emniyet Müdürü Karataş ve personeline teşekkür etti.

Türk polisinin, sağladığı güven duygusuyla her zaman huzur içinde olduklarını belirten Başkan Koç, "Türk Polis Teşkilatı 176 yıldır büyük bir özveri ve fedakârca Vatanımızın dört bir tarafında hizmet ediyor. Bu ülkenin geleceği, birliği, beraberliği ve güven içinde yaşaması için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımızın 176'ıncı kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd eder, Emniyet teşkilatımızın tüm çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

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Kaymakam Koç, İlçe Emniyet Müdürü ve polisleri makamında kabul etti
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