Kayseri'de 102 arsa sahibi 16 yıldır ev sahibi olmayı bekliyor

"KAYSERİ'DE TİCARET TERÖRÜ VAR"

Arsa sahibi Mustafa Erdoğan ise mağdur olduklarını ifade ederek, "Bu memlekette terör var, hepimizin canı yanıyor. Bu vatanın içinde de bizim burada yurdumuz var. Kayseri'de ticaret terörü var. Bu terörün önüne devlet yetkililerimize sesleniyorum, önüne geçsinler. Bu da bir terördür. Ticaret terörüdür. Bizler mağduruz" şeklinde konuştu.

"BURALARI BAŞKA İNSANLAR GELİP GASP ETTİLER"

Bir diğer mağdur Döne Yiğit de arsalarını veren insanların 16 yıldır kirada oturduğunu aktardı. Yiğit, "Rahmetli babam buraları alırken fabrikaya gidip çalıştı, oradan geldi inşaata gitti çalıştı. Annem halı dokuyarak aldı. Şimdi buraları başka insanlar gelip gasp ettiler. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu kadar insan kiraya gitti, 16 yıldır kira vermekte. Mağduruz" diye konuştu.

Mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla yetkililerden yardım istedi.