Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Vergi Kuru ile araçta bulunan yolculardan Bedihanur Özçalar (1), Dursun Kuru (55), İlknur Özçalar (9), Cahit Özçalar (5), Aysel Özçalar (33), Seher Kuru (23) ve Serdar Kuru (26) yaralandı.