SON DAKİKA HABERİ: Duygu Çelikten'i öldürüp gömmüşlerdi! Katillerin savunması pes dedirtti!

Son dakika haberi:Antalya'da geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de kaybolduktan 15 gün sonra Varsak ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde Duygu Çelikten'i (30) bıçaklayarak öldüren Veli Ünver (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ağabeyi Doğukan Özcan (28) ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'in (39) yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya Afyonkarahisar Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Veli Ünver Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katıldı. Diğer 3 sanık ise Antalya E Tipi cezaevinden yine SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şikayetçi bölümünde ise Duygu Çelikten'in annesi Leyla, erkek kardeşi Anıl Çelikten yerlerini aldı.