SON DAKİKA HABERİ: Duygu Çelikten'i öldürüp gömmüşlerdi! Katillerin savunması pes dedirtti!

Son dakika haberi:Antalya'da geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de kaybolduktan 15 gün sonra Varsak ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde Duygu Çelikten'i (30) bıçaklayarak öldüren Veli Ünver (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ağabeyi Doğukan Özcan (28) ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'in (39) yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya Afyonkarahisar Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Veli Ünver Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katıldı. Diğer 3 sanık ise Antalya E Tipi cezaevinden yine SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şikayetçi bölümünde ise Duygu Çelikten'in annesi Leyla, erkek kardeşi Anıl Çelikten yerlerini aldı.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Duruşmada ifade veren Veli Ünver'in resmi nikahlı eşi Ceylan Ünver ve kızı Güler Ünver'in, "Duygu yanında silah taşırdı" ifadeleri anne Leyla Çelik'tene sınır krizi geçirtti. Kızının uyuşturucu kruyesi olmayı kabul etmemesi nedeni ile katledildiğini yenileyen acılı anne Leyla Çelikten, "Benim kızım silah değil kibrit kutusu bile taşımazdı. İftira atıyorlar. Sizden tek isteğim kızımın kanı yerde kalmasın. Kızımı katleden ömür boyu idamını istiyorum. Öyle bir karar verin ki Türkiye'deki bütün kadın cinayetlerine örnek olsun. Artık bu ülkede kadınlar öldürülmesin" dedi.
SİLAHI ALMAK İSTERKEN KENDİNİ VURDU
Veli Ünver ise olayın bıçakla değil silahla meydana geldiğini yenileyerek, "Duygu çantasından tabanca çıkardı. Bırak diye yalvardım. Elinden silahı almak isterken bir el ateş aldı" dedi. Adlı tıp raporunda cinayetin bıçakla işlendiği tekrardan Ünver'e hatırlatıldı.
TAHLİYE ETMEDİ
Duruşma sonrasında Cumhuriyet Savcısı suç delilerini gizlemekten tutuklu Serhat - Doğukan Özcan kardeşler ve ile Mahsun Demiralp tahliyelerini talep etti. Mahkeme 3 sanığın tutukluluk hallerini devamına kara vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ünver., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cesedini Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.
Katil zanlısı Veli Ünver