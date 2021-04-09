KKTC- Kırıkkale arası online düğün

KKTC'DE uzman çavuş olarak görev yapan Yasin Aksal, daha önce nikahları kıyılan Nagihan Aksal ile 6 ay önceden düğün için gün aldı. Ancak Yasin Aksal korona tedbirleri nedeniyle düğününe katılamadı. Düğün salonuna girişinde babası İbrahim İlbasan'ın eşlik ettiği gelin Nagihan Aksal, ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Yasin Aksal ise düğüne görüntülü bağlandı. Nagihan Aksal, "Damatsız düğün, tuhaf bir his" dedi. Damadın babası Hanifi Aksal da oğlunun "Aslında böyle bir düğün yapmak hoş bir şey değil ama Kırıkkale'de de böyle bir düğün ilk olacak" diye konuştu. Gelinin düğün sonrası KKTC'ye eşinin yanına gideceği belirtildi. AA