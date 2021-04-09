Kocaeli’nde ekmek zammı için yürtümeyi durdurma istendi

Kocaeli Fırıncılar Odasının talep ettiği ve 4 Şubat 2021 günü Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin onayı ile ekmeğe uygulanan 25 kuruşluk zamla ilgili harekete geçen Kocaeli Valiliği, 16 Şubat günü Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak zammın geri alınması için dava açtı. Ancak sürecin uzayacak olması nedeniyle zaman kaybetmek istemeyen Kocaeli Valiliği, zam hakkında karar verilene dek uygulanmaması amacıyla yürütmeyi durdurma kararı için geçtiğimiz günlerde mahkemeye tekrar başvurdu. Mahkemenin önümüzdeki günlerde bu başvuru ile ilgili kararını açıklaması beklenirken, başvuru kabul edilirse, Kocaeliler mahkeme sonuçlanıncaya kadar 230 gram ekmeği 1 lira 75 kuruştan almaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde daha önce 1 lira 75 kuruşa satılan 230 gram ekmek, alınan zam kararı ile 2 liradan satılmaya başlandı. Yapılan zam sonrasında Kocaeli Valiliği Ticaret Odası ve Esnaf Odaları Birliği temsilcileri ile birlikte yeni bir toplantı yaptı. Ancak gerçekleştirilen toplantıda valiliğın karşı oyuna rağmen 2'ye karşı 1 oy ile ekmek zammı onaylandı. Bunun üzerine Valilik dava açtı. Yürtümeyi durdurma istemeyen Kocaeli Valiliği Ticaret Bakanlığının Türkiye genelinde yapacağı zam oranları çalışmasını beklediği ancak, çalışmanın gecikmesi üzerine yürtümeyi durdurma talep ettiği öğrenildi.