KT-1 uçak özellikleri neler? KT-1 tipi uçak hangi ülkeye ait?

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda kullanılan KT-1 tipi uçak eğitim esnasında düştü. Uçaktaki 2 pilot kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Foça açıklarında denize düşen uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi. Pilotların sağ olduğu bilgisine ulaşan vatandaşlar, KT-1 uçak özellikleri konusunda araştırmaya koyuldu. "KT-1 tipi uçak hangi ülkeye ait?" sorusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKEYE AİT?
Tam adı KAI KT-1 Woongbi olan uçak, Güney Kore yapımıdır. Korea Aerospace Industries tarafından üretilen uçak temel eğitim uçağıdır.
KT-1 UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER? KT-1 TİPİ UÇAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Mürettebat: 2
Uzunluk: 10.26 m
Kanat açıklığı: 10.59 m
Yükseklik: 3.68 m
Kanat alanı: 16.01 m²
Boş ağırlık: 1,910 kg
Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop
Uçak Endonezya, Güney Kore, Peru, Senegal ve Türkiye'de kullanılıyor.