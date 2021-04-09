KT-1 uçak özellikleri neler? KT-1 tipi uçak hangi ülkeye ait?

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda kullanılan KT-1 tipi uçak eğitim esnasında düştü. Uçaktaki 2 pilot kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Foça açıklarında denize düşen uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi. Pilotların sağ olduğu bilgisine ulaşan vatandaşlar, KT-1 uçak özellikleri konusunda araştırmaya koyuldu. "KT-1 tipi uçak hangi ülkeye ait?" sorusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKEYE AİT?

Tam adı KAI KT-1 Woongbi olan uçak, Güney Kore yapımıdır. Korea Aerospace Industries tarafından üretilen uçak temel eğitim uçağıdır.

KT-1 UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER? KT-1 TİPİ UÇAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

Uçak Endonezya, Güney Kore, Peru, Senegal ve Türkiye'de kullanılıyor.