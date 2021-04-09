Megakentte Cuma trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 67'ye yükseldi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde bu akşam saat 21.00'da başlayacak olan ve 56 saat sonra pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala megakentte trafik yoğunluğu meydana geldi. Gün içerisinde yüzünü gösteren yağışlı havanında etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR



İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye tırmandı. Yaşanan yoğunluğu ilerleyen saatlerde de artması bekleniyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde otoyollarda yaşanan araç yoğunluğunun yanı sıra toplu taşıma duraklarında da insan yoğunluğu meydana geldi. Mesailerini bitiren birçok vatandaş evlerine gidebilmek için metro, metrobüs, otobüs minibüslere akın etti.