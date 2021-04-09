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Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:01 Son Güncelleme: 9.4.2021 10:20

"Meğer herkesin bir Zahidesi varmış!" Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi...

Meğer herkesin bir Zahidesi varmış! Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi...

Fikriyat TV'de yayınlanan 'Eski Defterler' programının yeni bölümünde Türk Halk Ozanı 'ın Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi ele alındı. Sevginin notalara dökülmüş hali olan 'Zahidem' türküsünün asıl hikayesini Fikriyat TV Editörü anlattı...

Fikrayat TV'de yayınlanan 'Eski Defterler' programının yeni bölümünde Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi ele alındı.

ZAHİDE'M SEVGİNİN NOTALARA DÖKÜLMÜŞ HALİDİR

Fikriyat TV Editörü Burcu Sandıkçı, "Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur." der Neşet Ertaş. Biz de herkesin gönlünde sızı oluşturan bir türküden ve onun hikâyesinden bahsedeceğiz. Herkesin sahip çıktığı meşhur sevdalar vardır. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi. Biri daha var ki kavuşamamış, yarım kalmış bir sevdanın gerçek hikâyesidir. Zahide'm tam da böyle bir sevginin notalara dökülmüş halidir. Fakat Neşet Ertaş ile özdeşleşse de asıl öyküsü daha farklıdır. " diyor ve anlatıyor...

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"Meğer herkesin bir Zahidesi varmış!" Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi...
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