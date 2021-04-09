Milli Piyango Çekilişinde En Çok Çıkan Sayılar - Milli Piyango En Çok İkramiye Kazandıran Sayılar

Milli Piyango çekilişini kazanma hayaliyle kupon oluşturacak olanların en çok dikkat ettiği istatistiklerden birisidir. Milli Piyango çekilişinde en çok çıkan sayılar listesine göz atarak biletlerini buna göre satın almak isteyenler doğru yerdeler. Her ay üç kez noter huzurunda yapılan çekiliş için bilet almaya karar verenler Milli Piyango en çok çıkan sayılar listesine bu başlık altından göz atabilecek. Her ne kadar tamamen şans üzerine kurulu bir oyun olsa da birçok kişi tarafından önemsenen istatistiklere ayrıntıları okuyarak incelemeye başlayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 8 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 6 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Her ayın 9, 19 ve 29. günleri gerçekleştirirken, her yılın son günü ise büyük ikramiye çekilişi yapılır. Diğer şans oyunlarına göre ise en çok ilgiyi görmektedir.

Milli Piyango'da çeyrek, yarım ve tam bilet olmak üzere üç çeşit bilet türü bulunur. Her biletin kazandırdığı ikramiye tutarı ise farklı olur. 6 rakamı tam bilet ile kazandığınızda büyük ikramiye ödülünün tamamına sahip olabilirken, yarım bilet ile yarısına, çeyrek bilet ile de 4'te 1'i ni kazanabilirsiniz.

Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları da birbirinden farklıdır. Un uygun fiyat çeyrek biletindir. En pahalı fiyat ise tam bilettir.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.