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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:30

Motosiklet araca çarptı:1 ölü

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Motosiklet araca çarptı:1 ölü

'ün Çevre yolunda kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Mehmet Aykanat (55), ara yoldan ana yola çıkmaya çalışan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün kullandığı araca çarparak hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Çevre yolunda saat 10.20 sıralarında motosiklet kullanıcısı Mehmet Aykanat Çevre yolunda kırmızı ışık ihlali yaparak ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün kullandığı araca yandan çarptı. Aykanat, çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden fırlayarak yol kenarında bulunan orta refüze düşerek hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken Aykanat, Cenaze aracı ile Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet araca çarptı:1 ölü
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