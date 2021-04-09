Motosiklet araca çarptı:1 ölü

Bingöl'ün Çevre yolunda saat 10.20 sıralarında motosiklet kullanıcısı Mehmet Aykanat Çevre yolunda kırmızı ışık ihlali yaparak ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün kullandığı araca yandan çarptı. Aykanat, çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden fırlayarak yol kenarında bulunan orta refüze düşerek hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken Aykanat, Cenaze aracı ile Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.