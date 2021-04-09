Muş’ta 3 milyon 800 bin liralık platin madeni ele geçirildi

Muş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olan 12 külçe "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı gümrük kaçağı platin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; önceki gün Malazgirt ilçe merkezinde I.K.'nin evinde arama yapıldı. Jandarma arama sonucu, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan; 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde, üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platin maddesinin yeryüzünde az bulunan bir maden olması nedeni ile kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.