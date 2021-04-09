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Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:37

Nejat Önder'in CHP'den Ak Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Nejat Önder'in CHP'den Ak Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor

Çanakkale'de 40 yıldır CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yapan CHP İl Genel Meclis üyesi Nejat Önder’in  partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor. İl Genel Meclis Başkanlığı’nı Ak Partiye kaptıran CHP’de yaşanan gelişmelerin ardından CHP’li bir çok ilçe belediye başkanının süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle İl Başkanı Metin Ümit Ural’ın istifasını istediği iddia edilirken; Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, “Krap Çıplak” diyebilen her CHP’liyi partiye davet etti.

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale il yönetiminin, Meclis Başkanlığını Ak Parti'ye kaptırmasının ardından günah keçisi aradığına dikkat çekti.

Makas, "Hedef saptırmanın, suçlu aramanın kimseye bir faydası yok . CHP'nin iki elini başının arasına koyup bu süreçten dersler çıkarması gerekmekte. Nejat Bey, günümüz Türkiye'sinde CHP'nin geldiği noktayı, kamuoyunun gözleri önüne seren, açık yüreklilikle 'kral çıplak' diyen vatanperver bir Çanakkaleli hemşerimiz." dedi.

"İSTİFALARIN DEVAMI GELECEK"

CHP'nin fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini söyleyen İl Başkanı Makas, "CHP'de uzun yıllar siyasetin tozunu yutmuş, Merkez İlçe Başkanlığı yapmış, İl Başkanlığı yapmış 40 yıllık bir siyasi karakter partisinden gidiyorsa, %60 oy aldığın yerelde, iktidar olmana rağmen insanlar partisinden gidiyorsa, CHP'nin eski CHP olmadığı şüphesiz tescillenmiş demektir. Yalnızca yerelde mi? Tabi ki hayır. Geçtiğimiz süreçlerde, CHP'nin Genel Merkez Yönetimi'nden 7 milletvekili istifa etti, bakın burada da istifa var. CHP'yi Muharrem İnce'den dinleyin, CHP'yi Nejat Bey'den dinleyin, aynı gerekçeleri göreceksiniz. Göreceksiniz bu istifaların devamı gelecek. Çünkü CHP Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ilkeleriyle kurulan CHP değildir Ben bu durumdan rahatsız olan herkesi AK Parti'ye davet ediyorum." diye konuştu.

"CHP'YE GEÇENLER HAİN DEĞİL Mİ"

CHP'nin Nejat Önder 'i hainlikle suçlamasının ahlakla ve siyasetle bağdaşmadığını da vurgulayan Makas konuşmasını şöyle tamamladı:

"Nejat Önder; partisini, 84 milyonun önünde onuruyla, duruşuyla ve gerekçeleriyle bırakıp geldi. CHP'de hala Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Bekaroğlu zamanında Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye geçmedi mi? Abdullatif Şener CHP'ye geçmedi mi? Cihangir İslam, daha yeni Saadet Partisi'nden CHP'ye geçmedi mi? Sn. Ural Neden onlara hain demedin? Bu CHP'ye verilmiş en güzel bir derstir."

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Nejat Önder'in CHP'den Ak Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor
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