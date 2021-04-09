Nisan Romanlar günü olarak kutlanacak

8 Nisan'ınDünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün yaşatılması amacıyla Türkiye'de de 'Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak. Bu kapsamda yapılacak etkinlikler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek. Bu arada İstanbul'da 12 Roman çift, Dünya Romanlar Günü'nde dünyaevine girdi. Erdoğan, Ümraniye'deki nikâh törenine gönderdiği mesajla çiftleri tebrik etti. Erdoğan, "Nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Çiftlerimize, sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle iki cihan saadeti diliyorum" dedi.